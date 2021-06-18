В Канаде рекомендуют отказаться от повторной вакцинации препаратом AstraZeneca

Почти 70% канадцев уже получили одну дозу COVID-вакцины и около 15% прошли полный курс.

Жителям Канады, которые получили первую прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca, рекомендуют делать вторую вакцинацию препаратами Pfizer или Moderna.

Об этом говорится в заявлении Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI), который консультирует правительство по отношению к вакцинации против COVID-19.

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"Вакцина mRNA теперь считается приоритетной для введения второй дозы лицам, получившим первую прививку вакциной AstraZeneca/Covishield", — говорится в сообщении.

Акцентируют, что это решение принято на основе "новых доказательств наличия потенциально лучшей иммунореакции от такого смешанного использования". В NACI также признали обе mRNA-вакцины (Pfizer, Moderna) взаимозаменяемыми.

Напомним, в Счетной плате рассказали, во сколько обходится государству одна вакцина от коронавируса. Минздрав уже потратил на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными.

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