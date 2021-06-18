У Канаді рекомендують відмовитися від повторної вакцинації препаратом AstraZeneca

Майже 70% канадців вже отримали одну дозу COVID-вакцини та близько 15% пройшли повний курс.
Мешканцям Канади, що отримали перше щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca, рекомендують робити другу вакцинацію препаратами Pfizer або Moderna.
Про це йдеться у заяві Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.
“Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield", - йдеться у повідомленні.
Акцентують, що це рішення ухвалено на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання". У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними.
Нагадаємо, у Рахунковій платі розповіли, у скільки обходиться державі одна вакцина від коронавірусу. МОЗ вже витратило на вакцинацію 7,9 млрд грн, ще 2,6 млрд грн залишаються невикористаними.