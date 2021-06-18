Блінкен полетить до Берліна: зустрінеться з Меркель

Дипломат також зустрінеться з Гайко Маасом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наступного тижня з візитом прибуде до Німеччини.

Про це повідомив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, пише Reuters.

Дипломат прибуде до Берліна у середу, 24 червня. У німецькій столиці він зустрінеться з канцлеркою Ангелою Меркель, а також із міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Приводом для візиту стала конференція щодо Лівії в федеральному міністерстві закордонних справ. Водночас Маас і Блінкен також обговорять інші питання зовнішньої політики на двосторонній зустрічі, повідомила речниця німецького дипломата Марія Адебар. Чи говоритимуть політики про "Північний потік-2" наразі не відомо.

Як повідомлялося, на початку червня радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорив із радником канцлерки ФРН Анґели Меркель з питань економіки Яном Хеккером газопровід "Північний потік-2". Зазначається, що посадовці, зокрема, порушили питання "стурбованості США" щодо ризиків, які "Північний потік-2" становить для України і європейської енергетичної безпеки.

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