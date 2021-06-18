Блинкен полетит в Берлин: встретится с Меркель

Дипломат также встретится с Гайко Маасом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе с визитом прибудет в Германию.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, пишет Reuters.

Дипломат прибудет в Берлин в среду, 24 июня. В немецкой столице он встретится с канцлером Ангелой Меркель, а также с министром иностранных дел Гайко Маасом.

Поводом для визита стала конференция по Ливии в федеральном министерстве иностранных дел. В то же время Маас и Блинкен также обсудят другие вопросы внешней политики на двусторонней встрече, сообщила пресс-секретарь немецкого дипломата Мария Адебар. Или говорить политики о "Северный поток-2" пока не известно.

Как сообщалось, в начале июня советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам экономики Яном Хеккера газопровод "Северный поток-2". Отмечается, что должностные лица, в частности, поставили вопрос "обеспокоенности США" о рисках, которые "Северный поток-2" составляет для Украины и европейской энергетической безопасности.

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