Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2020

Игорь Рейзлин стал бронзовым призером в фехтовании на шпагах.
Украинский фехтовальщик-шпажист Игорь Рейзлин добыл бронзовую медаль Олимпийских игр-2020.
В поединке за "бронзу" наш соотечественник победил итальянца Андреа Сантарелли. Медальная схватка завершилась со счетом 15:11.
Отметим, что в полуфинальной схватке наш соотечественник проиграл французу Ромену Каннону (10:15), а перед тем в четвертьфинале одолел египтянина Мохаммеда Эльсаеда (15:13).
Отметим. что в этой дисциплине также выступали еще два наших соотечественника: Роман Свичкар и Богдан Никишин. Оба проиграли на стадии 1/16 финала.
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