Капитал полиции в Одесской области поставлял наркотики в изолятор

Капитал полиции в Одесской области поставлял наркотики в изолятор

Мужчину задержали при попытке передать пакет с наркотиками арестованному.

Следователь Раздельнянского районного отделения ГУНП в звании капитана полиции пытался передать арестованному пакет с наркотическими веществами прямо в следственной комнате ИВС №5.

Об этом «Думской» сообщили источники в прокуратуре.

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За фактом передачи через видеокамеру следили работники изолятора. И только пакет оказался в руках арестанта, они вошли в помещение, где милиционер якобы проводил следственные действия. Во время обыска, арестант пытался съесть содержимое пакета (вероятно маковую соломку), который он успел спрятать в трусах.

Руководитель ИВС написал рапорт о том, что случилось, решается вопрос об отстранении от выполнения служебных обязанностей капитана полиции и проведения служебного расследования.

Напомним, что в прошлом месяце были уличены работники Киевского СИЗО, которые организовали схему сбыта наркотиков на территории учреждения.

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