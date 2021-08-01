Оля Полякова слилась в поцелуе с Максом Барских

Артисты поцеловались за кулисами концерта.
Украинские звезды Оля Полякова и Макс Барских слились в поцелуе.
Так, во время интервью артиста за кулисами концерта "Вечер премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей, к исполнителю подошла Оля и сделала вид, будто целует его на камеру. Об этом говорится в программе "Світське життя".
Со своей стороны, Макс удивился, почему же Полякова не довела дело до конца, наклонил ее и поцеловал в губы.
"Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", — прокомментировал знаменитость, вытирая губы от помады.
Напомним, ранее Макс Барских вспомнил, как пил шоты с Джастином Бибером. Артист часто отдыхает в Лос-Анджелесе.