Оля Полякова слилась в поцелуе с Максом Барских

Артисты поцеловались за кулисами концерта.

Украинские звезды Оля Полякова и Макс Барских слились в поцелуе.

Так, во время интервью артиста за кулисами концерта "Вечер премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей, к исполнителю подошла Оля и сделала вид, будто целует его на камеру. Об этом говорится в программе "Світське життя".

Светская жизнь

Со своей стороны, Макс удивился, почему же Полякова не довела дело до конца, наклонил ее и поцеловал в губы.

Светская жизнь

Светская жизнь

"Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", — прокомментировал знаменитость, вытирая губы от помады.

Напомним, ранее Макс Барских вспомнил, как пил шоты с Джастином Бибером. Артист часто отдыхает в Лос-Анджелесе.

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