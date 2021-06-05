Макс Барских вспомнил, как пил шоты с Джастином Бибером

Артист часто отдыхает в Лос-Анджелесе.

Певец Макс Барских неоднократно рассказывал, что любит отдыхать в Лос-Анджелесе.

Своего дома звезда там еще не приобрел, а остается у друзей или останавливается в гостинице. В программе "Світське життя" артист рассказал, с кем из известных звезд он проводил время в Америке. Так, звезде представилась возможность лично познакомиться с рэпером Дрейком, Робертом Паттинсоном, Ашером и The Weeknd.

"Мы встретились, small talk, выкурили по сигарете, выпили какие коктейльчики, пообщались между собой, поздоровались и все, через полчаса все уже забыли имена друг друга", — поделился артист.

Также Макс вспомнил, как пил шоты с канадским певцом Джастином Бибером. Звезда добавил, что в "алкогольном соревновании" победил Барских.

"Ну он просто чуть раньше начал их пить, поэтому я не считал, сколько выпили", — добавил певец.

Сколько стоил новый клип Макса Барских с певицей ZIVERT

Кроме того, артист рассекретил, во сколько обошелся клип на трек Bestseller, который артист записал с российской звездой zivert. За работу и съемки в пустыне Дубай артистам пришлось заплатить на двоих 250 000 долларов.

Напомним, ранее Макс Барских в Playboy Russia рассказал о своих потребностях в сексе. Артист снялся в стильной фотосессии.

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