В Киеве завершается 50-й юбилейный кинофестиваль "Молодость"

Из-за карантинных мероприятий кинотеатр обустроили под открытым небом.
50-я юбилейная "Молодость" подходит к концу. В субботу, 5 июня, — церемония закрытия международного кинофестиваля в кинотеатре под открытым небом.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
206 фильмов показали во время юбилейного кинофестиваля. На вечере закрытия "Молодости" гости смотрели фильм "Эгрегор".
Возле арки Дружбы народов в центре Киева устроили кинотеатр под открытым небом. По красной дорожке здесь прошлись министр культуры, представители киноиндустрии. Среди них актеры Виктор Андриенко, которого здесь окружили фанаты и он очень долго фотографировался с ними, актрисы Ирма Витовская, Екатерина Молчанова, Елена Лавриненко. Пришла и президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко с дочерью.
"Открылась выставка. Советую посмотреть. Поскольку многие ленты украинцев — надеюсь одна из них получит гран-при", — отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Еще завтра будет продолжаться зрительский день, поэтому если у вас еще нет планов на воскресенье — можете попасть в кинотеатры и посмотреть желаемую картину.
Больше подробностей о "Молодости", а также о победителях кинофестиваля — на видео: