У Києві завершується 50-й ювілейний кінофестиваль " Молодість"

Через карантинні заходи кінотеатр облаштували просто неба.

50-та ювілейна "Молодість" добігає кінця. У суботу, 5 червня, – церемонія закриття міжнародного кінофестивалю у кінотеатрі просто неба.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

206 фільмів показали під час ювілейного кінофестивалю. На вечорі закриття "Молодості" гості дивилися фільм "Егрегор".

Біля арки Дружби народів у центрі Києва влаштували кінотеатр просто неба. Червоним хідником тут пройшлися міністр культури, представники кіноіндустрії. Серед них актори Віктор Андрієнко, якого тут оточили прихильники і він дуже довго фотографувався з ними, акторки Ірма Вітовська, Катерина Молчанова, Олена Лавриненко. Завітала і президентка Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко з донькою.

"Відкрилася виставка. Раджу подивитися. Оскільки багато стрічок українських - сподіваюся одна з них отримає гран-прі", - зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Ще завтра триватиме глядацький день, то ж якщо ви ще не маєте планів на неділю - можете потрапити в кінотеатри та переглянути бажану картину.

Більше подробиць про "Молодість", а також про переможців кінофестивалю – на відео:

Новини України: церемонія закриття міжнародного кінофестивалю – хто прийшов на останню "Молодість"

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