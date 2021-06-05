Після пандемії коронавірусу світ може накрити бум сексу – експерти

Літо-2021 стане таким самим періодом розквіту гедонізму, як було після глобальної пандемії іспанського грипу 1918 року.

Останнім часом у Мережі простежується нова тенденція – у чатах для секс-знайомств користувачі почали вказувати, що вже вакциновані від коронавірусу.

На думку сексологів, вакцинація та скасування обмежень допоможе людям відновити своє соціальне життя, і вони шукатимуть справжнє кохання, радше значущих стосунків, аніж просто сексу.

Про це повідомляє ВBC.

Багато людей переконані, що літо 2021 року стане таким самим періодом розквіту гедонізму, як було після глобальної пандемії іспанського грипу 1918 року.

Сексологи припускають, що частота випадкового сексу дійсно може зрости цього літа.

Але головна причина, на думку фахівців, може вас здивувати, оскільки це - наша колективна травма.

"Коли життя нам нагадує про те, що ми смертні, наша поведінка стає ризикованішою.. Ми хочемо насолодитися ним на повну", – зазначає Ешлі Томпсон, доцентка кафедри психології з Університету Міннесоти в США, яка спеціалізується на сексуальності і поведінці людей.

Нагадаємо, журналістка з Данії Луїза Фішер під час інтерв'ю в свінгер-клубі для Radio4 зайнялася сексом, забувши вимкнути диктофон.

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