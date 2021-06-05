После пандемии коронавируса мир может накрыть бум секса — эксперты

Лето-2021 станет таким же периодом расцвета гедонизма, как было после глобальной пандемии испанского гриппа 1918 года.

В последнее время в Сети прослеживается новая тенденция — в чатах для секс-знакомств пользователи начали указывать, что уже вакцинированы от коронавируса.

По мнению сексологов, вакцинация и отмена ограничений поможет людям восстановить свою социальную жизнь, и они будут искать настоящее любви, скорее значимых отношений, чем просто секса.

Об этом сообщает ВBC.

Многие люди убеждены, что лето 2021 станет таким же периодом расцвета гедонизма, как было после глобальной пандемии испанского гриппа 1918 года.

Сексологи предполагают, что частота случайного секса действительно может вырасти этим летом.

Но главная причина, по мнению специалистов, может вас удивить, поскольку это — наша коллективная травма.

"Когда жизнь нам напоминает о том, что мы смертны, наше поведение становится рискованным... Мы хотим насладиться им на полную", — отмечает Эшли Томпсон, доцент кафедры психологии из Университета Миннесоты в США, которая специализируется на сексуальности и поведении людей.

Напомним, журналистка из Дании Луиза Фишер во время интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом, забыв выключить диктофон.

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