Забула вимкнути диктофон: данська журналістка зайнялася сексом під час інтерв'ю

Радіо опублікувало запис, на якому чути стогін журналістки.

Журналістка з Данії Луїза Фішер під час інтерв'ю в свінгер-клубі для Radio4 зайнялася сексом.

Фрагмент ефіру був опублікований в Twitter-акаунті радіостанції.

26-річна Фішер готувала матеріал про відновлення роботи розважального закладу Swingland недалеко від Копенгагена після пом'якшення заходів по боротьбі з коронавірусом. Журналістка розпитувала гостей про їхні враження, і за її словами, не планувала інтимної близькості.

Вона підійшла до гостей, що розмовляли у барі, поставила кілька запитань, а потім вони перейшли до великого ліжка:

"Мені здалося, що люди в клубі свінгерів набагато ввічливіші один з одним, ніж, наприклад, в звичайних барах чи клубах", - зазначила Луїза.

Radio4 опублікувало запис, на якому чути стогін журналістки, словами: "Попередження: стало спекотного і волого як для нашого репортера, так і для гостей".

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.



Advarsel: Det blev hedt og vådt for både vores reporter og gæsterne.



Hør hele reportagen her:https://t.co/B4bFtpThNe #dkmedier #radio4dk pic.twitter.com/RskBTQITYO — Radio4 (@radio4dk) May 27, 2021

Програмна менеджерка радіостанції Тіна Крагелунд високо оцінила "зусилля" Фішер:

"Я думаю, це круто, коли наші репортери експериментують з іншою журналістикою", - зазначила вона. У коментарі шведській телекомпанії SVT, Крагелунд зазначила, що Radio4 "не боїться контакту з чимось настільки ж універсальним, як секс".

Нагадаємо, у Хмельницькому підлітки зайнялися сексом просто біля церкви. Після розголосу у соцмережах пара вибачилася за свій вчинок.

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