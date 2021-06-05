Макс Барських пригадав, як пив шоти із Джастіном Бібером

Артист часто відпочиває в Лос-Анджелесі.

Співак Макс Барських неодноразово розповідав, що полюбляє відпочивати у Лос-Анджелесі.

Свого помешкання зірка там ще не придбав, а залишається у друзів або з зупиняється у готелі. У програмі "Світське життя" артист розповів, з ким із відомих зірок він проводив час в Америці. Так, зірці випала нагода особисто познайомитися із репером Дрейком, Робертом Паттінсоном, Ашером та The Weeknd.

"Ми зустрілися, small talk, викурили по цигарці, випили якісь коктейльчик, поспілкувалися між собою, привіталися і все, за пів години все вже позабували імена одне одного", – поділився артист.

Також Макс згадав, як пив шоти з канадійським співаком Джастіном Бібером. Зірка додав, що в "алкогольному змаганні" переміг він.

"Ну він просто трішки раніше почав їх пити, тому я не рахував, скільки випили", – додав співак.

Скільки коштував новий кліп Макса Барських зі співачкою ZIVERT

Крім того, артист розсекретив, у скільки обійшовся кліп на трек Bestseller, який артист записав із російською зіркою zivert. За роботу та знімання в пустелі Дубаї артистам довелося заплатити на двох 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Макс Барських у Playboy Russia розповів про свої потреби у сексі. Артист знявся у стильній фотосесії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання