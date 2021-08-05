Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 5 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в двух с половиной десятках дисциплин.
В четверг, 5 августа, станут известны имена еще 27 олимпийских чемпионов Игр в Токио.
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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в тринадцатый день Олимпийских игр-2020.
- 00:30 - плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км.
- 05:00 - легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок.
- 05:05 - легкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра.
- 05:42 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м.
- 05:55 - легкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами.
- 06:00 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м.
- 06:30 - скейтбординг. Мужчины. Парк.
- 06:30 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.
- 07:00 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м.
- 09:00 - прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м.
- 09:35 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг.
- 10:30 - легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км.
- 11:45 - велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин.
- 11:55 - велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал).
- 13:00 - легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом.
- 13:00 - хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия - Бельгия.
- 13:15 - карате. Женщины. Ката.
- 13:30 - настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай - Япония.
- 13:35 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 57 кг.
- 14:00 - легкая атлетика. Десятиборье. 1500 м.
- 14:00 - карате. Мужчины. Кумитэ. Весовая категория до 67 кг.
- 14:15 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 86 кг.
- 14:15 - карате. Женщины. Кумитэ. Весовая категория до 55 кг.
- 14:20 - легкая атлетика. Семиборье. 800 м.
- 15:00 - легкая атлетика. Мужчины. 400 м.
- 15:10 - скалолазание. Мужчины.
- 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 57 кг.
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- На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
- В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 11 медалей - одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.