Олимпиада-2020: в каких видах спорта разыграют медали 5 августа

Награды найдут своих обладателей более чем в двух с половиной десятках дисциплин.

В четверг, 5 августа, станут известны имена еще 27 олимпийских чемпионов Игр в Токио.

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ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут разыграны медали в тринадцатый день Олимпийских игр-2020.

00:30 - плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км.

- плавание. Мужчины. Открытая вода 10 км. 05:00 - легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок.

- легкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок. 05:05 - легкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра.

- легкая атлетика. Мужчины. Толкание ядра. 05:42 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м. 05:55 - легкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами.

- легкая атлетика. Мужчины. 110 м с барьерами. 06:00 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м. 06:30 - скейтбординг. Мужчины. Парк.

- скейтбординг. Мужчины. Парк. 06:30 - гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 500 м. 07:00 - гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м.

- гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 1000 м. 09:00 - прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м.

- прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. 09:35 - бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг.

- бокс. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. 10:30 - легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км.

- легкая атлетика. Мужчины. Ходьба 20 км. 11:45 - велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин.

- велоспорт. Трек. Женщины. Кейрин. 11:55 - велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал).

- велоспорт. Трек. Мужчины. Омниум. Гонка по очкам (финал). 13:00 - легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом.

- легкая атлетика. Женщины. Прыжки с шестом. 13:00 - хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия - Бельгия.

- хоккей на траве. Мужчины. Финал. Австралия - Бельгия. 13:15 - карате. Женщины. Ката.

- карате. Женщины. Ката. 13:30 - настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай - Япония.

- настольный теннис. Женщины. Командный разряд. Финал. Китай - Япония. 13:35 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 57 кг.

- вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 57 кг. 14:00 - легкая атлетика. Десятиборье. 1500 м.

- легкая атлетика. Десятиборье. 1500 м. 14:00 - карате. Мужчины. Кумитэ. Весовая категория до 67 кг.

- карате. Мужчины. Кумитэ. Весовая категория до 67 кг. 14:15 - вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 86 кг.

- вольная борьба. Мужчины. Весовая категория до 86 кг. 14:15 - карате. Женщины. Кумитэ. Весовая категория до 55 кг.

- карате. Женщины. Кумитэ. Весовая категория до 55 кг. 14:20 - легкая атлетика. Семиборье. 800 м.

- легкая атлетика. Семиборье. 800 м. 15:00 - легкая атлетика. Мужчины. 400 м.

- легкая атлетика. Мужчины. 400 м. 15:10 - скалолазание. Мужчины.

- скалолазание. Мужчины. 15:15 - вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 57 кг.

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На Олимпиаде-2020 честь Украины защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке Украины на Олимпиаде в Токио 11 медалей - одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.

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