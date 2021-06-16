Четверть пациентов с коронавирусом страдают от постковидного синдрома: исследование

Чаще всего через месяц после болезни люди жалуются на боль, одышку и гиперлипидемию.

Американские эксперты заявили, что 23,2% пациентов с COVID-19 имели хотя бы один симптом постковидного синдрома через 30 и более дней после диагноза.

Об этом со ссылкой на обнародованное во вторник, 15 июня, исследование FAIR Health сообщает CNN.

Отмечается, что "длительный COVID-19" чаще всего фиксировали у людей, имевших тяжелое течение заболевания (50%).

В то же время признаки синдрома обнаруживали у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме (27,5%), а также у "значительной" доли бессимптомных пациентов (19%).

Чаще всего люди жаловались на боль (5,1%), одышку (3,5%), гиперлипидемию (3%), недомогание и утомляемость (2,9%) и гипертонию (2,4%).

"Рейтинг менялся по возрастным группам. Например, среди детей от 0 до 18 лет боль и одышка были двумя главными симптомами, но проблемы с кишечником заменили гиперлипидемию на третьем месте", — говорится в материале.

В общем исследователи проверили данные почти двух миллионов человек, у которых диагностировали COVID-19 в период с февраля по декабрь 2020 года, из базы, содержащей более 34 миллиардов записей.

Большинство симптомов чаще встречались у женщин, но эксперты выделили 12 жалоб, о которых чаще всего сообщали мужчины, одна из которых — панкардит.

Кроме того, к признакам постковидного синдрома отнесли тревогу, с которой столкнулось больше всего пациентов, депрессию, расстройства адаптации и тикозные расстройства.

Что касается смертности, то через 30 и более дней после первоначального диагноза 0,45% пациентов, которые были госпитализированы и выписаны, умерли. Частица не госпитализированных умерших больных составила 0,02%, а бессимптомных — 0,01%.

Ранее семейный врач частной медицинской клиники "Медибор" города Житомир Тарас Буланов рассказал о необычных симптомах, течении постковида и указал, как скорее восстановить силы организма. Читайте об этом по ссылке.

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