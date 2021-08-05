Гороскоп на 5 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 августа 2021 рассказывает, что у Овнов пришло время перемен, а Раки наполнятся счастьем.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Смерть"
Время перемен пришло. В отношениях задумайтесь — для чего вы вместе. А на работе ожидайте новые вызовы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Восемь пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях выберите цель, чтобы двигаться туда вместе. На работе задумайтесь над новым проектом.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Паж жезлов"
Двигайтесь и вы получите награду. Проявите больше огня в отношениях. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Наповниться счастьем. В отношениях все складывается как нельзя лучше. В работе чувствуйте профессионалом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Умеренность"
Не стоит переливать из пустого в порожнее. В любви все течет, но так надо. Найдите точку опоры на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева кубков"
Вы открыты для новых отношений. В любви двигайтесь навстречу чувствам. Действуйте активно на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешенный"
Измените ваше отношение к обыденным вещам. В отношениях будут новые испытания. А в карьере ожидайте изменения.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Страшный суд"
Всегда помните о последствиях своих действий. В любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице остерегайтесь недругов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Десятка мечей"
Будет трудно. В отношениях вам могут сделать больно. На работе лучше отдохнуть, чтобы избежать ошибок.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Дьявол"
Впереди — новые искушения. У вас могут появиться новые отношения. На работе лучше не флиртовать с коллегами.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях вам мешать комплексы. А на работе ищите "подводные камни".
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Время настраиваться на победы. В любви проявите свои сильные стороны. На работе продемонстрируйте профессионализм.
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