Три знака, которым сегодня нельзя тратить деньги

серьезных дел – прежде всего финансовых – лучше отказаться. Не рекомендуется также делать покупки – любое приобретение этого дня окажется со скрытым браком, поэтому придется пожалеть о каждом из них.

Сегодня, 5 августа, тратить деньги не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такие расходы особенно нежелательны.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы знают, что большие деньги им в руки давать нельзя: будучи равнодушными к продовольственным магазинам (представители знака питаются довольно скромно), они могут смести с полок бутиков все, что там находится. Вот и сегодня ничто не сможет их остановить – каждый новый экземпляр будет казаться им лучше прежнего, поэтому они будут покупать все новые и новые. Разочарование придет позже – через день, а возможно, и через неделю – когда представители знака решат выйти в люди в обновках.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам в этот день – в кои-то веки – изменит их практичность: они накупят того, чего в другое время – проще говоря, в здравом рассудке – никогда бы не приобрели. На вопрос, как такое могло произойти, они ответить не смогут, поэтому им останется только недоуменно пожимать плечами и разводить руками. Единственный способ избежать такого сценария – не тратить деньги вообще, даже на мелочные покупки, а еще лучше – не заходить в магазины – это поможет избежать соблазна.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не очень дорожат деньгами, даже оказавшись на мели, они только машут рукой: ничего, еще заработаем. Поэтому в магазинах они, как правило, легко расстаются с содержимым кошельков и карточек, если вещи, которые там продаются, действительно им понравились. Но сегодня можно будет говорить о сценарии, который, согласно старой пословице звучит так: и на старуху бывает проруха. Представители знака рискуют приобрести то, что им совершенно не нужно, поэтому лучше не рисковать и, выходя из дома, не брать с собой крупную сумму денег.

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