В США в масштабном ДТП с мигрантами погибли 10 человек, еще 20 — пострадали

В США в масштабном ДТП с мигрантами погибли 10 человек, еще 20 — пострадали

В автомобиле, рассчитанном на 15 пассажиров, находились 30 человек.

В американском штате Техас в среду, 4 августа, в результате аварии с перегруженным фургоном погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе водитель, а еще 20 пассажиров пострадали.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в автомобиле, рассчитанном на 15 пассажиров, находились 30 человек. Два десятка из них сейчас находятся в тяжелом или критическом состоянии.

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По словам представителя Департамента общественной безопасности Техаса Натана Брендли, водитель не справился с управлением, когда пытался свернуть с шоссе. Он врезался в металлический столб электросети и знак остановки.

По предварительным данным, 29 пассажиров автомобиля были мигрантами.

В марте в американском штате Калифорния в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 13 человек, большинство из которых были мексиканцами.

Авария произошла недалеко от города Голтвилл в 18 километрах к северу от границы между США и Мексикой. Грузовой авомобиль с гравием врезался во внедорожник, в салоне которого находились 25 пассажиров от 15 до 53 лет. В результате мощного столкновения 12 участников аварии погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице.

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