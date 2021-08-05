Курс доллара и евро на 6 августа

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,9 гривны.
В пятницу, 6 августа, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины. Эти же курсы будут действовать в течение ближайших выходных — субботы и воскресенья, 7 и 8 августа.
Официальные курсы валют Нацбанка на 6 августа:
- Доллар США — 26,93 грн (плюс 3 коп.).
- Евро — 31,89 грн (минус 5 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 5 августа:
- Доллар США — 26,85/27,05 грн.
- Евро — 31,70/32,05 грн.
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