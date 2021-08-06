Астролог назвал самые везучие знаки Зодиака

Даже работая с раннего утра и до темна, человек необязательно может рассчитывать на то, что достигнет цели, которую перед собой поставил.

Помимо упорного труд для этого нужна еще хотя бы капелька везения, которая, увы, дается далеко не всем – только баловням судьбы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые везучие знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов с полным правом можно называть баловнями судьбы – она создает для них благоприятные во всех отношениях ситуации, о которых представители остальных знаков могут только мечтать. Там, где другие могут поскользнуться и больно упасть, Овны воспарят ввысь и непременно получат то, к чему стремятся. Звезды также благоволят им в плане риска – они чаще других выигрывают и в лотерею, и в карты, поэтому они считают, что, образно говоря, схватили бога за бороду и им все позволено.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы всегда могут рассчитывать на удачу, благодаря своему небесному покровителю – планете успеха Юпитеру. Правда, надо признать, что им ничего не падает на голову в виде манны небесной – для того чтобы достичь нужной им вершины, они сначала идут на ее штурм. А потом, когда необходима буквально капелька удачи, они получают ее в полном объеме, чем часто вызывают зависть у окружающих, которые на самом деле не способны и на половину подвигов, которые совершают представители знака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги достигают своих целей долгим и кропотливым трудом – они не отступятся, пока не достигнут своего. Со стороны многим может показаться, что им все достается легко и просто, но сами Козероги в ответ на это могут только снисходительно улыбнуться – уж они-то хорошо знают цену своей удачи. Их жизненное кредо – "везет тому, кто везет", и они от него никогда не отступают, что, надо признать, не делает их менее удачливыми.

Читайте также: Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно жить своим умом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку