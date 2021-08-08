Курс доллара и евро на 9 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,8 гривны.
В понедельник, 9 августа, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 9 августа:
- Доллар США — 26,83 грн (минус 10 коп.).
- Евро — 31,67 грн (минус 22 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 8 августа:
- Доллар США — 26,80/26,95 грн.
- Евро — 31,60/31,95 грн.
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