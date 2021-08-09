Народные приметы, обряды и обычаи 9 августа

Если в тихую погоду шумит лес — перед грозой.

9 августа верующие и церковь почтили память великомученика и целителя Пантелеймона, препадобной Анфисы, игумени, i 90 сестер ее, преподобного Германа Аляскинского, Равноапостольного Климента, епископа Охридского, Наума, Саввы Горазда и Ангеляра.

9 августа: церковный праздник

Пантелеймон Никомедийский или Пантелеймон Целитель — целитель и великомученик первых веков христианства, по специальности был врачом, почитается как святой католической и православной церквями.



В православной церкви Пантелеймон почитается как покровитель воинов (его языческое имя Пантолеон переводится как "лев во всем"), а так же как целитель, что связано с его вторым, христианским, именем Пантелеимон — "всемилостивый".

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На православных иконах он представлен юношей в одежде святых целителей — синем хитоне с золотыми нарукавниками, синей рубашке с золотым оплечьям и коричневом плаще, собранном на груди. На левом плече узкий белый пояс, подобный диаконском орарем. В правой руке мученический крест, в левой — коробочка для лекарств, по форме напоминая чудотворные реликвии.

9 августа: народные традиции

Люди в этот день старались не работать. Также считалось, что пожар в этот день можно погасить, если ее трижды обойти с иконой святого Пантелеймона Палия.

9 августа: что категорически запрещено делать

Работать в поле, особенно свозить снопы с поля, опасаясь, что святой Пантелеймон зажжет их молнией.

9 августа: что следует делать

На Закарпатье с этого дня начинали брать белые конопли. Знахари в этот день ходили в лес за травами. Собирали корни и листья, молились святому Пантелеймону за здоровье тела и души. Крестьяне на Пантелеймона готовили пирожки с капустой из прошлого урожая. Такой пищей угощали детей, нищих и путешественников. Также в этот день шли в церковь, чтобы освятить собраны в поле колосья, которые затем хранили дома.

9 августа: Украинские народные приметы

Комары, мухи и другие насекомые надоедливые — на дождь и непогоду.

Если при восходе солнца паркая духота — к вечеру соберется дождь.

Если в тихую погоду шумит лес — перед грозой.

Если ветер днем дует с реки на берег, а вечером с берега на реку, то жди хорошей погоды. Установился восточный ветер — прекратятся летние дожди.

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