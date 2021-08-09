Астрологический прогноз на 9 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: прекрасный день для любой работы, но лучше всего пойдут дела у тех, кто занимается творчеством, – особенно это коснется художников и писателей. Можно отправляться в деловые поездки и командировки – они пройдут на редкость удачно.

Символ дня: табун лошадей.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому необходимо сразу же приступить к ее лечению.

Слова дня: хватит медлить – пора действовать.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: возможно возобновление отношений с бывшим возлюбленным или возлюбленной.

Мистика дня: можно проводить обряды по защите от порчи и сглаза.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к другим людям – это чревато неприятными последствиями вплоть до физического насилия.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с хорошей интуицией и высоким порогом интеллекта. Они упорно, несмотря ни на что, идут к своей цели, поэтому из них часто получаются успешные ученые и бизнесмены.

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