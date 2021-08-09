Церковный праздник 9 августа: день Пантелеймона-Целителя

Сегодня лучше не нагружать себя работой.

9 августа православная церковь почитает память Святого великомученика и целителя Пантелеймона.

История праздника

Пантолеон родился в Никомедии (сегодняшнее м. Измит, Турция) в семье знатного язычника и получил имя Пантолеон. Его мать святая Еввула была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла. Когда Пантолеон был в подростковом возрасте, его отец отдал сына в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину обучать Пантолеона врачебному искусству. Вскоре о нем услышал римский император Максимиан, пожелавший видеть Пантолеона в своем дворе.

Проживавший в Никомедии пресвитер Ермолай заметил Пантелеона и начал рассказывать ему о христианстве. Согласно житию, Пантелеймон уверовал в Иисуса Христа после того, как, увидев ребенка, умершего от укуса змеи, он в молитве к Иисусу Христу воскресил его. После этого он принял крещение от пресвитера Ермолая и получил имя Пантелеймон.

Став безвозмездным врачом, Пантелеймон лишил многих врачей доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, что Пантелеймон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Император вызвал Пантелеймона и просил опровергнуть донос. Святой предложил императору вызвать одного неизлечимого больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие жрецы — вера того и должна быть правдивой. Согласно житию, языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеймон силой молитвы даровал расслабленном исцеления. После этого многие уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеймона и приказал пытать его, а затем бросить с тяжелым камнем в море. Но Пантелеймон остался невредим, тогда его подвергли новым мучениям.

Частицы мощей святого находятся во многих городах. В православной церкви Пантелеймон почитается как покровитель воинов, а также как целитель.

Народные приметы

В его праздник знахари ходили по травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили: "Кто на Палия работает, у того гроза спалит хлеб".

Одно из прозвищ Пантелеимона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся капусту с прошлого урожая, и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих и путешественников.

Насекомые летают близко над землей — быть теплу и солнцу;

Куры копаются в сене — к дождю;

Рыба хорошо клюет — погода в ближайшее время сильно испортится;

Если отправиться 9 августа в путешествие, оно сложится удачно.

Что запрещено делать 9 августа

9 августа нельзя нагружать себя любой работой. Народ верит, что в этот день она не принесет ничего хорошего. Однако совсем бездельничать тоже не стоит, можно заняться уборкой дома или интеллектуальным трудом.

В этот день нельзя проходить мимо людей, нуждающихся в помощи.

Читайте также: День ангела 9 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку