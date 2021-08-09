9 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня праздник отмечают любители книг и воздушных поцелуев.
Какой сегодня день
Международный день коренных народов мира
Международный день коренных народов мира — это ежегодный день солидарности с коренными народами, который отмечается 9 августа, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 23 декабря 1994 года.
Ежегодно ООН объявляет тему очередного Дня: например, в 2018 году - "Миграция и перемещения коренных народов" или в 2010-м — "Деятели кино, принадлежащие к коренным народам".
Сейчас общая численность коренных народов на планете составляет примерно 476 млн человек, живущих в 90 странах и представляющих множество языков и культур. Хотя коренные народы составляют лишь 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты. Ведь они продолжают сталкиваться с множеством проблем, их права нередко нарушаются.
Праздник был учрежден именно для того, чтобы привлечь внимание широкой общественности и власти разных уровней к данным вопросам, и для направления усилий для решения проблем коренных народов во всем мире.
Всемирный день книголюбов
Некоторые праздники, которые появляются в любой стране и имеют статус национальных, со временем могут стать международными (пускай и не официальными), благодаря тому, что их популярность распространилась за пределы государства. Так случилось и с Национальным Днем книголюбов США. Этот день праздновался лишь в США, но впоследствии он обрел поклонников и в других уголках мира. Всемирный день книголюбов отмечается ежегодно 9 августа.
Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии и книжные магазины и лавки и, конечно, читатели.
День воздушных поцелуев
9 августа в мире отмечается День воздушных поцелуев. Это праздник для влюбленных молодых людей и всех счастливых жителей на планете. В то время, когда половина человечества погрязла в бытовых проблемах и военно-политических конфликтах, есть те, кто находит время порадоваться каждому мгновению тихого счастья. Легкий воздушный поцелуй — это и флирт, и знак внимания, и просто способ поднять настроение.
В этот день молодежные учреждения и организации в различных европейских странах устраивают праздничную программу и конкурсы с определенным уклоном.
День ангела 9 августа
День ангела (именины) сегодня, 9 августа, празднуют: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Константин, Николай, Платон.
Какой православный (христианский) праздник сегодня
9 августа православная церковь почитает память Святого великомученика и целителя Пантелеймона. Пантелеймон родился в Никомедии (сегодняшнее м. Измит, Турция) в семье знатного язычника и получил имя Пантолеон. Его мать праздника Еввула была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла. Когда Пантолеон был в подростковом возрасте, его отец отдал сына в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину обучать Пантолеона врачебному искусствау. Вскоре о нем услышал римский император Максимиан, пожелавший видеть Пантолеона в своем дворе.
Проживавший в Никомедии пресвитер Ермолай, заметил Пантелеона и начал рассказывать ему о христианстве. Согласно житию, Пантолеон уверовал в Иисуса Христа после того, как, увидев ребенка, умершего от укуса змеи, он в молитве к Иисусу Христу воскресил ее. После этого он принял крещение от пресвитера Ермолая и получил имя Пантелеймон.
Какие народные приметы и традиции сегодня
Традиции:
В этот праздник знахари ходили по травами, рвали их с особыми заговорами и обрядами. В то же время этот день считался несчастливым. Говорили: «Кто на Палия работает, тому гроза спалит хлеб".
Одно из прозвищ Пантелеймона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся капусту с прошлого урожая, и печь пирожки из слоеного теста. Выпечкой угощали детей, а также нищих и путешественников.
Приметы:
- Насекомые летают близко над землей — быть теплу и солнцу;
- Куры копаются в сене — к дождю;
- Рыба хорошо клюет — погода в ближайшее время сильно испортится;
- Если отправиться 9 августа в путешествие, оно сложится удачно.
Что нельзя делать 9 августа
- 9 августа нельзя нагружать себя любой работой. Народ верит, что в этот день она не принесет ничего хорошего. Однако совсем бездельничать тоже не стоит, можно заняться уборкой дома или интеллектуальным трудом.
- В этот день нельзя проходить мимо людей, нуждающихся в помощи святого Пантелеймона, который каждый раз помогал людям, поэтому их не стоит игнорировать.
Что произошло в этот день
- 1483 — открыта Сикстинская капелла.
- 1848 — на Буковине отменено крепостное право.
- 1859 — американец Натан Эймс запатентовал эскалатор.
- 1910 — американец Алва Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.
- 1919 — Великобритания объявила протекторат над Персией.
- 1919 — Киевская группа Армии УНР, возглавляемая Юрием Тютюнником, освободила от большевиков Жмеринку.
- 1940 — завершено строительство железной дороги Берлин-Багдад.
- 1942 — британская колониальная администрация арестовала лидера индийского национально-освободительного движения Магат Ганди (выпущен только в 1944 году).
- 1945 — СССР односторонне разорвал пакт о ненападении с Японской империей и объявил ей войну. Советские войска начали наступление в Маньчжурии.
- 1945 — взрыв атомной бомбы в Нагасаки.
- 1965 — Сингапур получил независимость от Малайзии.
- 1974 — На грани импичмента и отстранения от должности на фоне скандала Уотергейт, Ричард Никсон стал первым (и пока единственным), президентом Соединенных Штатов, подавшем в отставку.
- 1999 — президент РФ Ельцин отправил в отставку правительство Сергея Степашина и назвал главу ФСБ Владимира Путина своим преемником на президентских выборах.
Кто родился в этот день
- 1914 — Туве Марика Янссон, шведская писательница.
- 1938 — Леонид Кучма, президент Украины (1994-2004).
- 1963 — Уитни Хьюстон, американская поп-певица, обладательница премий Грэмми и Эмми.
- 1973 — Александр Пономарев, украинский певец.
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