Курс доллара и евро на 10 августа

Курс доллара и евро на 10 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,5 гривны.

Во вторник, 10 августа, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 10 августа:

Доллар США — 26,80 грн (минус 3 коп.).

Евро — 31,53 грн (минус 14 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 9 августа:

Доллар США — 26,75/26,95 грн.

Евро — 31,40/31,80 грн.

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