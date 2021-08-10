Народные приметы, обряды и обычаи 10 августа

Листья на деревьях возвращается верхним стороной вниз — к дождю.

10 августа верующие и церковь почтили память некоторых из 70 апостолов: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов, святителя Питирима, епископа Тамбовского, преподобного Моисея, чудотворца Печерского, что в Дальних пещерах, мучеников Юлиана, Евстафия и Акакия. Также отмечается Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия", которая принесена из Царьграда в 1046 году.

10 августа: церковный праздник

Семьдесят апостолов Христовых — согласно христианским верованиям это избранных Христом 70 апостолов, чтобы послать их на проповедь. Избрание этих учеников произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус дает семидесяти апостолам установки, схожие с теми, что дал своим двенадцати апостолам

Имена семидесяти апостолов в Новом Завете не названы. Список семидесяти апостолов, приводимый в православном Месяцеслове, был составлен в V-VI веках и его вероятность вызывает сомнение.

10 августа: народные обычаи

Этот день связан с обеспечением безопасности от пожаров 3 этому поводу говорили: "Палий палит, а Смоленская жарит". Поэтому, боясь, чтобы не погорели скирды, пытались не работать, особенно перевозить или скирдовать зерна. У кип и стежков клали скорлупы от посвященных яиц.

10 августа: украинские народные приметы

Листья на деревьях возвращается верхним стороной вниз — к дождю.

Хмурится небо, а цветы лютик раскрыты — на ливень не надейся; если же в жару он сомкнет лепестки — вскоре будут дожди.

Собрали розовые лепестки хрупкие цветы кислица, что прячась от дождя, — ночь должна быть холодной.

10 августа: что категорически запрещено делать

Играть свадьбу.

Давать деньги в долг, а также отправляться за покупками.

Отправляться в лес за грибами в плохом настроении.

10 августа: что стоит сделать

Ранее в этот день крестьяне обычно собирали урожай груш, копали картошку и луковицы тюльпанов. Также 10 августа чествовали кузнецов. Также сельские жители отправлялись в храм, чтобы помолиться святым апостолам.

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