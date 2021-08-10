Минимум 25 детей погибло: в ООН призвали остановить конфликт в Афганистане

Гуманитарные организации останутся в Афганистане и будут и дальше оказывать помощь.
Участников конфликта в Афганистане призвали к немедленному прекращению огня.
Об этом заявил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс, — сообщает сайт ООН.
Обострение ситуации уже привело к гибели по меньшей мере тысячи человек. В ЮНИСЕФ заявили, что за последние 72 часа по меньшей мере 20 детей были убиты и 130 получили ранения в провинции Кандагар, двое детей - в Хосте, а в провинции Пактия убиты пятеро и ранены трое несовершеннолетних.
"Это не просто цифры. Каждая смерть и каждый случай физических страданий - это трагедия. Речь идет о чьих-то горячо любимых дочерях и сыновьях, братьях и сестрах, родственниках и друзьях. Воюющие стороны грубо нарушили право этих детей на защиту и пренебрегли международным правом", — говорится в заявлении Детского фонда ООН.
Гуманитарные организации останутся в Афганистане и будут и дальше оказывать помощь афганскому народу.
"Они сохраняют нейтралитет и беспристрастно выполняют поставленные перед ними задачи, но им нужно обеспечить доступ и предоставить гарантии того, что они могут беспрепятственно доставлять грузы и осуществлять помощь населению", — добавил представитель ООН Мартин Гриффитс.
Афганский президент Ашраф Гани обвинил в ухудшении военной ситуации в его стране решение США о выводе американских войск: "Причина нынешнего состояния в том, что решение было резким и внезапным".
Как сообщалось, в городе Герат, на северо-западе Афганистана, неизвестные обстреляли штаб ООН.
Ранее талибы взорвали опоры линии электропередач (ЛЭП) в афганской провинции Баглан, оставив Кабул и прилегающие к нему провинции без света.