Пышногрудая девушка Дамиано Давида топлесс покаталась на качелях

Джорджия Солери засветила аппетитные прелести.

Девушка солиста группы-победителя "Евровидения-2021" Дамиано Давида, итальянская модель Джорджия Солери, которая готовится к операции, восхитила эротическим контентом.

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В Instagram-stories 25-летняя красавица опубликовала фото, на котором предстала топлесс. На снимке избранница рок-звезды с мокрыми волосами катается на качелях только в трусиках. Солери засветила пышную обнаженную грудь, которую прикрыла смайликами в виде котиков.

instagram.com/giorgiasoleri_

Вполне вероятно, что откровенное фото сделал именно Дамиано.

Также модель, которая является феминисткой, показала небритые подмышки. На фотографии она появилась, замотанная в полотенце.

instagram.com/giorgiasoleri_

Напомним, ранее девушка Дамиано Давида показала, как выглядит ее живот из-за болезни половых органов. Джорджия Солери страдает эндометриозом.

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