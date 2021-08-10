Три знака, которым сегодня нежелательно долго спать

Девиз дня – "кто рано встает, тому бог подает": приветствуются активные действия, которые необходимо начинать с раннего утра. Лень и пассивность может сделать человека обидчивым, мнительным и подозрительным, а как следствие, вспыльчивым и подозрительным, считающим, что весь мир настроен против них.

Сегодня, 10 августа, встать пораньше, чтобы побольше успеть, рекомендуется представителям все знаков Зодиака, но трем из них – особенно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки и в любой другой день не ленятся вставать с утра пораньше и умеют сразу же, без раскачки, включаться в работу, так что нынешний режим им не в новинку. Навыки раннего пробуждения пригодятся им сегодня, поскольку срочный заказ, который они получат в этот день или накануне, никак нельзя отложить. От того, насколько легко и быстро представители знака с ним управятся, будет напрямую зависеть не только их профессиональная репутация, но и гонорар, обещанный за работу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

У Скорпионов необходимость раннего подъема будет, скорее всего, связана не с работой, а с домашними хлопотами. Велика вероятность того, что вечером к ним могут нагрянуть гости, предупредившие о своем визите накануне, поэтому представителям знака срочно потребуется привести свое жилье – и без того уютное и чисто убранное – в еще более идеальный порядок. На это занятие у них уйдет добрая половина дня, зато гости будут приятно удивлены тем, что в обители Скорпионов можно есть прямо с пола.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы неожиданно – как это часто у них бывает – осознают, что летний сезон подходит к концу, и решат активно действовать: встав пораньше, они кинутся к компьютеру выбирать место для отдыха, бронировать жилье и в срочном порядке собирать вещи. Если представителям знака удастся все сделать достаточно оперативно, уже вечером – или в крайнем случае завтрашним утром – они смогут нежиться на берегу моря. Так что ранний подъем и активные действия этого дня будут вполне оправданы.

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