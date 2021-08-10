Астрологический прогноз на 10 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда нельзя бездействовать, иначе отпущенная энергия может буквально разорвать человека изнутри. Необходимо "отлавливать" негативные мысли и превращать их в позитивные, меняя знак перед ними с "минуса" на "плюс". Можно принимать сложные решения, которые долго откладывались на потом.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 3

Цвет дня: янтарный и охра.

Камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому лучше их не запускать.

Слова дня: вперед, к цели!

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: не стоит выяснять отношения с близкими людьми – мелкий повод может вырасти в крупный конфликт.

Мистика дня: можно делать защитные амулеты из трав

Табу дня: ни в коем случае нельзя ослаблять узду, которая сдерживает негативные эмоции.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные и деятельные люди, которым с детства рекомендуется усмирять страсти. Для них также важно следить за здоровьем, не растрачивая энергию на бесполезные дела и вредные привычки.

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