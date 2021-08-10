Астрологический прогноз на 10 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда нельзя бездействовать, иначе отпущенная энергия может буквально разорвать человека изнутри. Необходимо "отлавливать" негативные мысли и превращать их в позитивные, меняя знак перед ними с "минуса" на "плюс". Можно принимать сложные решения, которые долго откладывались на потом.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 3
Цвет дня: янтарный и охра.
Камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и привести к серьезным осложнениям, поэтому лучше их не запускать.
Слова дня: вперед, к цели!
Геометрическая фигура дня: прямоугольник.
Брак и отношения дня: не стоит выяснять отношения с близкими людьми – мелкий повод может вырасти в крупный конфликт.
Мистика дня: можно делать защитные амулеты из трав
Табу дня: ни в коем случае нельзя ослаблять узду, которая сдерживает негативные эмоции.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные и деятельные люди, которым с детства рекомендуется усмирять страсти. Для них также важно следить за здоровьем, не растрачивая энергию на бесполезные дела и вредные привычки.
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