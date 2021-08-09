Девы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Девы — это представители стихии земля.
Девы — представители стихии земли. Люди, которые родились под этим знаком зодиака, очень трудолюбивые, они хорошо приспосабливаются к различным жизненным обстоятельствам, обращают особое внимание на детали. Девы стремятся улучшить окружающую среду, поэтому могут быть слишком критичными к себе.
Девы-друзья: ключевые качества характера
На первый взгляд, Девы могут показаться холодными и безэмоционально, но они — волшебные и обладают большим чувством собственного достоинства. Управляющий Девами — Меркурий — планета интеллекта и общения, люди, рожденные под этим знаком зодиака, природные, любознательные, методические и логичны. Они уважают чужое мнение. Астрологический символ Девы — скромная и добрая девушка.
Девы-друзья: лучшие подарки на день рождения
Среди подарков для друзей, которые представляют астрологический знак Девы лидируют шкатулки для украшений и драгоценностей. Девы очень аккуратные и организованные, а поэтому им очень понравится, если вы подарите вместе с украшениями и шкатулки, в которых их можно хранить.
Также все, что связано со здоровым образом жизни и медициной, например, абонемент в бассейн или на сеансы массажа, тоже будет достойно оценен Девами.
К тому же Девы любят домашних животных, поэтому вы можете приобрести то их любимом воспитаннику. Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на такие камни как цитрин, сердолик (это разновидность кварца — ред.), Перидот (оливин) и сардоникс. К примеру, с цитрином ассоциируется хитроумный бог Меркурий, поэтому этот камень еще называют "воровского". Эзотерики считают, что, например, сердолик способствует ясности мышления.
По счастливых металлов Девы, то это — никель. Ведь этот металл легко приобретает любой формы, что характерно для Девы.
Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Девам, то растения, которые ассоциируются с этим знаком зодиака, растут в песчаных, бесплодных землях, они часто имеют нежные цветы и листья и семена с твердой кожурой. Знак Девы царит во время сбора урожая — конец августа — начало сентября, поэтому Дева ассоциируется с зерном, а также с растениями, на которых орехи или корнеплоды. Травы, которые способствуют улучшению пищеварения и избавляют от проблем пищеварения, например, такие, как семена укропа и листья черники, тоже считаются растениями Девы.
Если ваши друзья-Девы полюбят экзотических животных, то их травины — это лисы, гиены, обезьяны, куницы, борзые собаки, пчелы, жуки и пауки. Они ассоциируются с Девой, потому что быстро двигаются и известны своей хитростью и гибкостью. Также они склонны к практической деятельности, например паук, который ткет паутину. В большинстве случаев — это умные животные, которые только подтверждают ассоциации представителей этого знака зодиака с богом Меркурием. Другая категория животных Девы — это животные, которые любят семена и орехи — речь идет о мелких птиц, попугаев и белок. Они едят плоды растений, которыми управляет Меркурий, "покровитель" Дев. Конечно, перед таким подарок следует хорошенько посоветоваться с друзьями, чтобы хищное животное не случилась сюрпризом.
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