Девы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Девы-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Девы — это представители стихии земля.

Девы — представители стихии земли. Люди, которые родились под этим знаком зодиака, очень трудолюбивые, они хорошо приспосабливаются к различным жизненным обстоятельствам, обращают особое внимание на детали. Девы стремятся улучшить окружающую среду, поэтому могут быть слишком критичными к себе.

Девы-друзья: ключевые качества характера

На первый взгляд, Девы могут показаться холодными и безэмоционально, но они — волшебные и обладают большим чувством собственного достоинства. Управляющий Девами — Меркурий — планета интеллекта и общения, люди, рожденные под этим знаком зодиака, природные, любознательные, методические и логичны. Они уважают чужое мнение. Астрологический символ Девы — скромная и добрая девушка.

Девы-друзья: лучшие подарки на день рождения

Среди подарков для друзей, которые представляют астрологический знак Девы лидируют шкатулки для украшений и драгоценностей. Девы очень аккуратные и организованные, а поэтому им очень понравится, если вы подарите вместе с украшениями и шкатулки, в которых их можно хранить.

Также все, что связано со здоровым образом жизни и медициной, например, абонемент в бассейн или на сеансы массажа, тоже будет достойно оценен Девами.

К тому же Девы любят домашних животных, поэтому вы можете приобрести то их любимом воспитаннику. Если вы выбираете какие украшения в качестве подарка, то обратите внимание на такие камни как цитрин, сердолик (это разновидность кварца — ред.), Перидот (оливин) и сардоникс. К примеру, с цитрином ассоциируется хитроумный бог Меркурий, поэтому этот камень еще называют "воровского". Эзотерики считают, что, например, сердолик способствует ясности мышления.

По счастливых металлов Девы, то это — никель. Ведь этот металл легко приобретает любой формы, что характерно для Девы.

Если вы выбираете цветы в качестве подарка на день рождения Девам, то растения, которые ассоциируются с этим знаком зодиака, растут в песчаных, бесплодных землях, они часто имеют нежные цветы и листья и семена с твердой кожурой. Знак Девы царит во время сбора урожая — конец августа — начало сентября, поэтому Дева ассоциируется с зерном, а также с растениями, на которых орехи или корнеплоды. Травы, которые способствуют улучшению пищеварения и избавляют от проблем пищеварения, например, такие, как семена укропа и листья черники, тоже считаются растениями Девы.

Также читайте Главный звездопад года Персеиды: где наблюдать и как загадывать желания

Если ваши друзья-Девы полюбят экзотических животных, то их травины — это лисы, гиены, обезьяны, куницы, борзые собаки, пчелы, жуки и пауки. Они ассоциируются с Девой, потому что быстро двигаются и известны своей хитростью и гибкостью. Также они склонны к практической деятельности, например паук, который ткет паутину. В большинстве случаев — это умные животные, которые только подтверждают ассоциации представителей этого знака зодиака с богом Меркурием. Другая категория животных Девы — это животные, которые любят семена и орехи — речь идет о мелких птиц, попугаев и белок. Они едят плоды растений, которыми управляет Меркурий, "покровитель" Дев. Конечно, перед таким подарок следует хорошенько посоветоваться с друзьями, чтобы хищное животное не случилась сюрпризом.

Читайте также:

Ретроградный Плутон : дата и влияние

: дата и влияние Ретроградный Юпитер 2021 : что стоит сделать и чего следует избегать

: что стоит сделать и чего следует избегать Меркурий перестал быть ретроградным : что стоит сделать и чего избегать

: что стоит сделать и чего избегать Раки-друзья: что подарить на день рождения и как вместе проводить время

Как защититься от негативного влияния магнитных бурь – астролог Розалия Романова

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку