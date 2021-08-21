Сексапильная жена Влада Ямы в мини-бикини соблазнительно попозировала на песке

Лилия поделилась новыми кадрами из фотосета в Греции.

Жена известного украинского хореографа и ведущего программы "Твій День" Влада Ямы — Лилия — в который раз взбудоражила воображение подписчиков.

В своем фотоблоге избранница артиста опубликовала новые фото с отдыха в Греции. На снимках Лиля позировала на песке, стоя на коленях в серебристом мини-бикини. Красавица дополнила свой пляжный лук накидкой-сеточкой, распустила длинные роскошные волосы и сделала эффектный макияж.

instagram.com/liliya_yama

Так, любимая звезды посветила стройной фигурой, аппетитным бюстом и подкачанными ножками.

instagram.com/liliya_yama

"Сегодня я русалка, я создаю волны! #яжемать могу себе позволить. Даже не представляете, сколько у меня еще красивых фотографий из Греции", — написала Яма.

Поклонники оценили фото горячей мамочки в комментариях.

Вы волшебная! Хочется быть похожей

Невероятная

Богиня

Владу очень повезло поймать такую сексуальную и соблазнительную Русалочку

Это что-то.... даже слов не нахожу от восторга, какая вы красивая

Напомним, недавно жена Влада Ямы в бикини произвела фурор роскошным телом. Лилия похвасталась результатом тренировок.

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