Сексапильная жена Влада Ямы в мини-бикини соблазнительно попозировала на песке

Лилия поделилась новыми кадрами из фотосета в Греции.
Жена известного украинского хореографа и ведущего программы "Твій День" Влада Ямы — Лилия — в который раз взбудоражила воображение подписчиков.
В своем фотоблоге избранница артиста опубликовала новые фото с отдыха в Греции. На снимках Лиля позировала на песке, стоя на коленях в серебристом мини-бикини. Красавица дополнила свой пляжный лук накидкой-сеточкой, распустила длинные роскошные волосы и сделала эффектный макияж.
Так, любимая звезды посветила стройной фигурой, аппетитным бюстом и подкачанными ножками.
"Сегодня я русалка, я создаю волны! #яжемать могу себе позволить. Даже не представляете, сколько у меня еще красивых фотографий из Греции", — написала Яма.
Поклонники оценили фото горячей мамочки в комментариях.
- Вы волшебная! Хочется быть похожей
- Невероятная
- Богиня
- Владу очень повезло поймать такую сексуальную и соблазнительную Русалочку
- Это что-то.... даже слов не нахожу от восторга, какая вы красивая
Напомним, недавно жена Влада Ямы в бикини произвела фурор роскошным телом. Лилия похвасталась результатом тренировок.