Жена Влада Ямы в бикини произвела фурор роскошным телом

Лилия похвасталась результатом тренировок.
Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия ошарашила роскошным видом.
На странице в Instagram любимая звезды запостила серию фотографий с отдыха в Греции. На горячих кадрах красавица позировала, лежа на камне, в лимонном бикини. Избранница танцовщика похвасталась роскошной фигурой: длинными ножками, аппетитными бедрами и узенькой талией.
"Ни капли фотошопа. Я что, зря лупашу в зале?" — написала Лиля.
В комментариях фолловеры сразу взорвались комплиментами. Так, пользователи оценили фигуру Ямы, отметив, что она идеальная.
- Роскошная женщина! Беру с вас пример
- Как красиво! Вы невероятная
- Очень жарко! Горячо
- Молодец! Красота
Напомним, ранее жена Влада Ямы рассказала, какой сюрприз он устроил ей на день рождения. Пара отпраздновала день рождения Лилианы, находясь в Майами.