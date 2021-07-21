Жена Влада Ямы в бикини произвела фурор роскошным телом

Лилия похвасталась результатом тренировок.

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия ошарашила роскошным видом.

На странице в Instagram любимая звезды запостила серию фотографий с отдыха в Греции. На горячих кадрах красавица позировала, лежа на камне, в лимонном бикини. Избранница танцовщика похвасталась роскошной фигурой: длинными ножками, аппетитными бедрами и узенькой талией.

instagram.com/liliya_yama

"Ни капли фотошопа. Я что, зря лупашу в зале?" — написала Лиля.

instagram.com/liliya_yama

В комментариях фолловеры сразу взорвались комплиментами. Так, пользователи оценили фигуру Ямы, отметив, что она идеальная.

Роскошная женщина! Беру с вас пример

Как красиво! Вы невероятная

Очень жарко! Горячо

Молодец! Красота

Напомним, ранее жена Влада Ямы рассказала, какой сюрприз он устроил ей на день рождения. Пара отпраздновала день рождения Лилианы, находясь в Майами.

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