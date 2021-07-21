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Жена Влада Ямы в бикини произвела фурор роскошным телом

Жена Влада Ямы в бикини произвела фурор роскошным телом

instagram.com/liliya_yama

Лилия похвасталась результатом тренировок.

Жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилия ошарашила роскошным видом.

На странице в Instagram любимая звезды запостила серию фотографий с отдыха в Греции. На горячих кадрах красавица позировала, лежа на камне, в лимонном бикини. Избранница танцовщика похвасталась роскошной фигурой: длинными ножками, аппетитными бедрами и узенькой талией.

© instagram.com/liliya_yama
instagram.com/liliya_yama

"Ни капли фотошопа. Я что, зря лупашу в зале?" — написала Лиля.

© instagram.com/liliya_yama
instagram.com/liliya_yama

В комментариях фолловеры сразу взорвались комплиментами. Так, пользователи оценили фигуру Ямы, отметив, что она идеальная.

  • Роскошная женщина! Беру с вас пример
  • Как красиво! Вы невероятная
  • Очень жарко! Горячо
  • Молодец! Красота

Напомним, ранее жена Влада Ямы рассказала, какой сюрприз он устроил ей на день рождения. Пара отпраздновала день рождения Лилианы, находясь в Майами.