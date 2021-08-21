Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 августа 2021 рассказывает, что Близнецам нужно искать точку опоры, а Скорпионы могут смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Маг"

Вы достигли немало. В отношениях ищите лучшего. Задумайтесь, почему вы ходите на работу и есть ли от этого значительный эффект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Тройка кубков"

Не забывайте отмечать маленькие успехи. В отношениях отправляйтесь в романтическое путешествие. На работе возьмите отгул.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

Ищите точку опоры. В отношениях найдите баланс. В движении по карьерной лестнице найдите то, что будет вас вдохновлять.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж жезлов"

Проявите активность. В любви добавьте огня. На работе задуматься над стратегией развития.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Королева кубков"

Прислушайтесь к мудрым советам. В отношениях проявите больше эмоций. А на работе они только вам мешать.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Повешенный"

Не делайте ошибок, чтобы не "висеть вверх" ногами. В отношениях измените свое отношение к ситуации. На работе ожидайте изменения.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Будет больно, но вы справитесь. В любви вам могут поранить сердце. На работе избегайте вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Смело двигайте вперед. В отношениях выйдите на новый уровень. Действуйте активно в решении рабочих вопросов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка мечей"

У вас очень мало силы, сконцентрируйтесь на ее восстановлены. В отношениях остерегайтесь коварных людей, а на работе — проблем.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Дьявол"

Вас ожидают искушения. В любви погрузитесь в страсть. А на работе избегайте неприятностей.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет явным. В отношениях остерегайтесь комплексов. На работе не бойтесь ваших страхов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Впереди — победы. Добивайтесь лучшего в отношениях. А на работе — замахнетесь на новые вершины.

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