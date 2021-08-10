Курс доллара и евро на 11 августа

Стоимость доллара составляет 26,8 гривны, а евро — 31,4 гривны.
В среду, 11 августа, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 11 августа:
- Доллар США — 26,75 грн (минус 5 коп.).
- Евро — 31,36 грн (минус 17 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 10 августа:
- Доллар США — 26,70/26,90 грн.
- Евро — 31,30/31,65 грн.
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