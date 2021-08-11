Народные приметы, обряды и обычаи 11 августа

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.
11 августа верующие и церковь почтили память мученика Калиник, мученицы Серафимы, девы, мученицы Феодотии и троих детей ее, преподобномученика Михаила, святого Евстафия Мцхетского.
11 августа: церковный праздник
Святая мученица Серафима, дева, уроженка Антиохии, жила в Риме в царствование императора Адриана в знатной римлянки Савини, которую праздника обратила в христианство. Во времена гонений христиан, начались по императорскому приказу, правитель приказал привести на суд святую Серафиму. Мученица осталась непреклонной даже тогда, когда ее жгли свечами и нещадно били палками. Безжалостного правителя постигла суровая кара: треска от палки, которой били святую, попала ему в глаз, и через три дня мучитель ослеп.
Бессилен перед непреклонностью христианки, судья приказал ее обезглавить.
11 августа: народные обычаи
Раньше считали, что с этого дня начинаются утренние заморозки. Крестьяне молились святому Калинику с просьбой сохранить урожай.
11 августа: что категорически запрещено делать
- давать деньги в долг;
- возиться в огороде и саду;
- шить, вязать;
- заниматься уборкой или стиркой;
- ругаться, особенно со своими близкими.
11 августа: что следует делать
В народе праздник отмечают пирогами с калиной. Отсюда еще одно его название — "Калиник", потому что эта ягода как раз созревает по сей день. А горький вкус ягоды сравнивают с горькой судьбой девушки, отданной силой замуж и символом Украины.
11 августа: украинские народные приметы
- Многие желудей на дубах — на теплую зиму.
- В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.
- В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.
- Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.
- Много орехов — голодный год.
- Паук широко плетет длинные паутины — сохранится теплая погода, расположил свои сети колесом — на сухую погоду.
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