Народные приметы, обряды и обычаи 11 августа

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.

11 августа верующие и церковь почтили память мученика Калиник, мученицы Серафимы, девы, мученицы Феодотии и троих детей ее, преподобномученика Михаила, святого Евстафия Мцхетского.

11 августа: церковный праздник

Святая мученица Серафима, дева, уроженка Антиохии, жила в Риме в царствование императора Адриана в знатной римлянки Савини, которую праздника обратила в христианство. Во времена гонений христиан, начались по императорскому приказу, правитель приказал привести на суд святую Серафиму. Мученица осталась непреклонной даже тогда, когда ее жгли свечами и нещадно били палками. Безжалостного правителя постигла суровая кара: треска от палки, которой били святую, попала ему в глаз, и через три дня мучитель ослеп.

Бессилен перед непреклонностью христианки, судья приказал ее обезглавить.

11 августа: народные обычаи

Раньше считали, что с этого дня начинаются утренние заморозки. Крестьяне молились святому Калинику с просьбой сохранить урожай.

11 августа: что категорически запрещено делать

давать деньги в долг;

возиться в огороде и саду;

шить, вязать;

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заниматься уборкой или стиркой;

ругаться, особенно со своими близкими.

11 августа: что следует делать

В народе праздник отмечают пирогами с калиной. Отсюда еще одно его название — "Калиник", потому что эта ягода как раз созревает по сей день. А горький вкус ягоды сравнивают с горькой судьбой девушки, отданной силой замуж и символом Украины.

11 августа: украинские народные приметы

Многие желудей на дубах — на теплую зиму.

В тихую погоду с деревьев падают сухие ветви — на непогоду.

В августе полетели на юг журавли — ранней будет зима.

Много ягод на рябине — осень будет дождливой, если мало — сухой.

Много орехов — голодный год.

Паук широко плетет длинные паутины — сохранится теплая погода, расположил свои сети колесом — на сухую погоду.

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