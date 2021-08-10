Кельтский календарь деревьев-2021: месяц орешника

Месяц остролиста начался 5 августа и завершится он 1 сентября.
Календарь — это система исчисления больших промежутков времени, основанная на периодичности движения небесных тел: Солнца — в солнечных календарях, Луны — в лунных календарях и одновременно Солнца и Луны в лунно-солнечных календарях. Также календарю называется список дней года с разделением на недели и месяцы и обозначением праздников и периодическое справочное издание с последовательным перечнем дней, недель, месяцев данного года, а также другим сведениям различного характера. Первые календари появились как насущная необходимость в условиях циклических и предполагаемых изменений погоды.
Кельтский календарь друидов: что это
Кельтские друиды, то есть жрецы, ни пытались прочитать судьбу по звездам; они связывали рождения людей с определенными деревьями. У них была глубокое уважение к деревьям, например, они попросили прощения у дерева, которое они срубили. Так же как знаки зодиака, отдельные деревья представляют характеристики людей, родившихся в этот период. Писатель Роберт Грейвс сделал своеобразную реконструкцию кельтского календаря на основе мифов и легенд, однако это более эзотерический, чем научный календарь. Названия месяцев и их порядок был взят из алфавита Деревянные — огам. Основываясь на магическую характеристику деревьев и периодах, соответствующих каждому дереву, был составлен гороскоп деревьев, который еще называют гороскопу кельтов или друидов.
Месяц орешника: традиции и обычаи
Девятое дерево кельтского календаря друидов — лесной орех, то есть орешник, во время периода созревания его плодов. Орех в кельтских легендах всегда выступает символом самоуглубленной мудрости, недаром он скрывает под твердой оболочкой сгусток питательной сладости.
По легенде, был источник, над которым нависала девять кустов орешника, одновременно цвели и родили, а орехи падали в воду. В источнике жили лососи, которые наполнялись мудростью и давали ее тому, кто их ел.
В Англии раздвоенный лещиновый прутик продолжительное время использовали в качестве "волшебной лозы", с помощью которой искали воду, сокровища и даже узнать убийц.
Орешник считали деревом волшебного холма, то есть холма, где жили поэтические феи.
Интересно, что традиция посыпать молодоженов зерном и конфетами берет свое начало с давних времен, когда человек только поженились, посыпали орехами на успех. Считалось, что плоды орешника связанные с сердечными делами.
В Древнем Риме кора, ветки и древесина лещина считалась ценным строительным материалом. Это дерево давало не только материальный, но и духовную защиту.
В древней Ирландии знак герольдов был белый ореховый жезл. Месяц остролиста начался 5 августа и завершится он 1 сентября.
Кельтский месяц орешника: что стоит сделать
- медитировать;
- занимать дерева, чтобы получить их положительную энергетику;
- попробовать сделать "волшебную лозу" и найти в своем регионе людей, которые этим занимаются;
- записаться на какие-нибудь курсы;
- освоить новые навыки;
- научитесь рисовать или займитесь бальными танцами;
- улучшить свои знания иностранных языков;
- начать вести дневник, это позволит вам структурировать ваши мысли;
- записывать желания и мечты;
- выходить ночью смотреть на Луну, чтобы почувствовать единение с природой,
- приобретите книгу с изречениями мудрецов, изучайте их ежедневно
- сделать талисман из двух веточек лещины и красной нити, связав их крестом;
- есть лосося с орехами, это поможет сосредоточиться и улучшит память.
Следующий месяц кельтского календаря посвящен ежевике и виноградной лозе и он стартует в сентябре.
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