Астрологический прогноз на 11 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день выбора между добром и злом – как первое, так и второе будет представлено в широком ассортименте. Каждый поступок будет склонять чашу воображаемых весов в темную или светлую сторону, поэтому важно тщательно продумывать любой свой шаг. Также велика вероятность конфликтов, которых рекомендуется избегать любыми способами.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.
Число дня: 4
Цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Камни дня: нефрит, сардоникс и амазонит.
За какую часть тела отвечает: гортань, щитовидная железа.
Болезни дня: болезни этого дня могут привести к серьезным осложнениям, поэтому лечить их необходимо без промедления. Категорически противопоказано любое хирургическое вмешательство.
Слова дня: анализ поступающей информации.
Геометрическая фигура дня: прямоугольник.
Брак и отношения дня: во избежание ссор и конфликтов лучше отказаться от выяснения отношений с любимым человеком.
Мистика дня: можно снимать порчу и делать обряд по отвороту.
Табу дня: нельзя вредить растениям – рвать цветы, рубить деревья, даже если речь идет о сухостое.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые всю жизнь колеблются между добром и злом, что делает их весьма неоднозначными личностями. Несмотря на это, из них получаются верные и преданные друзья.
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