Астрологический прогноз на 11 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день выбора между добром и злом – как первое, так и второе будет представлено в широком ассортименте. Каждый поступок будет склонять чашу воображаемых весов в темную или светлую сторону, поэтому важно тщательно продумывать любой свой шаг. Также велика вероятность конфликтов, которых рекомендуется избегать любыми способами.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.

Число дня: 4

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: нефрит, сардоникс и амазонит.

За какую часть тела отвечает: гортань, щитовидная железа.

Болезни дня: болезни этого дня могут привести к серьезным осложнениям, поэтому лечить их необходимо без промедления. Категорически противопоказано любое хирургическое вмешательство.

Слова дня: анализ поступающей информации.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: во избежание ссор и конфликтов лучше отказаться от выяснения отношений с любимым человеком.

Мистика дня: можно снимать порчу и делать обряд по отвороту.

Табу дня: нельзя вредить растениям – рвать цветы, рубить деревья, даже если речь идет о сухостое.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые всю жизнь колеблются между добром и злом, что делает их весьма неоднозначными личностями. Несмотря на это, из них получаются верные и преданные друзья.

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