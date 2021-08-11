11 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В старину этот день называли Туманником, поскольку утром 11 августа часто случались туманы, которые могли предвещать о хорошем урожае ячменя и овса.

Какой сегодня день

Сегодня, 11 августа, в мире отмечают День песочницы. Чад 11 августа празднует День Независимости, Япония — День гор или Яма-но хи, Армения — День национальной идентичности, Латвия — День памяти бойцов за свободу, Пакистан — День флага, Туркменистан — день пограничников, Германия — День сыновей и дочерей.

Памятные даты 11 августа

1866 — в США открыта первая в мире площадка для катания на роликовых коньках.

1926 — компания "Kodak" объявила о начале работы по созданию цветной кинопленки.

1962 — впервые в СССР произведен прямой телесеанс с космического корабля.

2003 — украинские войска введены в Ирак для выполнения миротворческой миссии.

Церковный праздник сегодня 11 августа

Святитель Николай родился в городе Патаре Миры области (на южном побережье Малоазийского полуострова) в семье благочестивых христиан Феофана и Нонны. С рождения будущий святой Церкви Христовой показал свою избранность великими чудесами. Его мать Нонна после родов сразу же исцелилась от болезни. Новорожденный младенец в купели крещения простоял без посторонней помощи три часа, отдавая этим честь Пресвятой Троицы.



Особая избранность святого Николая, быстрого помощника и славного чудотворца, побудила верующих праздновать день его славного рождения рядом с рождеством Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В честь праздника Рождества Святителя Николая составлен тропарь и кондак, которые с древних времен известны в литургической жизни Православной Церкви.

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Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя давать в долг, а свои долги нужно вернуть.

В праздник запрещено убирать и стирать, шить и вязать, а также работать в саду и огороде.

Запрещено ругаться, особенно с близкими. Считается, что этот день предназначен для духовного развития, его нужно провести в гармонии с собой и другими людьми.

Приметы на 11 августа

В старину день 11 августа называли Туманником, поскольку утром 11 августа часто случались туманы, и с ними даже были связаны некоторые народные приметы. Туман мог предвещать хороший урожай ячменя и овса. Отсутствие заморозков в этот день предсказывало теплое начало осени, а если овес зеленеет второй раз за сезон, то следует ожидать много дождей осенью.

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.

Утренний туман — к плохому сбору меда.

Много ягод и орехов — к холодной зиме.

Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

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Именины 11 августа

День ангела (именины) сегодня, 11 августа, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.

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