Поиск источника коронавируса: США пытается дискредитировать Китай - СМИ

Американские власти пытаются найти осведомленных лиц, которые были свидетелями начальной стадии эпидемии в Ухани.

Американские разведслужбы, которые получили указание от президента США Джо Байдена установить источник появления коронавируса, могут скомпрометировать правительства Китая.

Об этом пишет Global Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"США стараются отыскать "дыры" в политике Китая по контролю над эпидемиями, планируют продолжить давление на Всемирную организацию здравоохранения и сговариваться со своими союзниками, чтобы давить на Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за якобы сокрытие правды об истоках вируса, — пишет издание.

Также американские власти пытаются найти осведомленных лиц, которые были свидетелями начала эпидемии в Ухани, установить контакт с людьми, работающими в системе здравоохранения, в биологических научно-исследовательских институтах и непосредственно с жителями Уханя.

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По информации китайского издания, США якобы будут действовать в сговоре с такими союзниками как Австралия.

В Китае считают, шаги, предпринимаемые американской разведкой при этом расследовании, носят полностью политический, а не научный характер.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

Заметим, что его заявление противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называли версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Напомним, что приезду команды экспертов в Уханя предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Ранее ряд стран призвал Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.

Новости мира: Китай не позволил ВОЗ провести аудит своих лабораторий, в том числе и в городе Ухань

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