Поиск источника коронавируса: США пытается дискредитировать Китай - СМИ

Американские власти пытаются найти осведомленных лиц, которые были свидетелями начальной стадии эпидемии в Ухани.
Американские разведслужбы, которые получили указание от президента США Джо Байдена установить источник появления коронавируса, могут скомпрометировать правительства Китая.
Об этом пишет Global Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
"США стараются отыскать "дыры" в политике Китая по контролю над эпидемиями, планируют продолжить давление на Всемирную организацию здравоохранения и сговариваться со своими союзниками, чтобы давить на Китай в попытке дискредитировать китайское правительство за якобы сокрытие правды об истоках вируса, — пишет издание.
Также американские власти пытаются найти осведомленных лиц, которые были свидетелями начала эпидемии в Ухани, установить контакт с людьми, работающими в системе здравоохранения, в биологических научно-исследовательских институтах и непосредственно с жителями Уханя.
По информации китайского издания, США якобы будут действовать в сговоре с такими союзниками как Австралия.
В Китае считают, шаги, предпринимаемые американской разведкой при этом расследовании, носят полностью политический, а не научный характер.
Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.
Заметим, что его заявление противоречит отчету Всемирной организации здравоохранения относительно происхождения коронавируса, в котором эксперты называли версию об утечке вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя.
Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.
Напомним, что приезду команды экспертов в Уханя предшествовали месяцы дипломатических споров, которые привели даже к публичной жалобе гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Ранее ряд стран призвал Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.