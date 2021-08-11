Сексапильная Леся Никитюк в бикини едва прикрыла грудь

Леся Никитюк в бикини на Мадейре / instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая отдыхает в Португалии.

Украинская ведущая Леся Никитюк сиганула на отдых на Мадейру.

Знаменитость поселились в 5-звездочном отеле с невероятным видом на океан. 33-летняя звезда уже успела наделать пикантных фотографий в купальнике и некоторыми поделилась со своими фолловерами. На фото, которые телеведущая запостила в своем Instagram, она позировала в бассейне в розовом бикини. Леся едва прикрыла грудь.

Леся Никитюк в бикини на Мадейре / instagram.com/lesia_nikituk

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нем", — написала Никитюк.

Леся Никитюк в бикини / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк на Мадейре / instagram.com/lesia_nikituk

Фотографии не на шутку взбудоражили воображение подписчиков. В комментариях пользователи оставили кучу комплиментов.

Богиня

Леся, мои глаза ослепли от вашего сияния

Ножки, уххх

Очень супер секси

Фигура лучше, чем у Ирины Шейк

Также фаны шутили, что звезда выбрала "ненадежный купальник".

Напомним, ранее стройная Леся Никитюк в мини-бикини показала длинные ноги у отеля имени себя. Артистка показала, как наслаждалась отдыхом за рубежом.

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