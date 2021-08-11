Байден не сожалеет о выводе войск США из Афганистана

Байден не сожалеет о выводе войск США из Афганистана

По его словам, афганские лидеры должны объединиться.

Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана.

"Они должны сражаться за себя сами, сражаться за свою страну. Соединенные Штаты подчеркивают, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства, обеспечивая непосредственную поддержку с воздуха", — добавил глава государства, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Также США будут предоставлять афганским силам финансовую поддержку, все необходимое оборудование, а также продовольствие.

"Но они должны хотеть сражаться. Они превосходят численностью талибов", — заметил глава Белого дома.

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"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет. Мы обучили и предоставили современное оборудование более 300 тысячам афганским военнослужащим. Афганские лидеры должны объединиться", — резюмировал американский лидер, напомним, что тысячи американских военнослужащих пострадали и были убиты в результате операций в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Байден не собирается менять планы вывода войск из Афганистана из-за наступления талибов.

Напомним, ранее военные США, поддерживая правительственные силы Афганистана, нанесли более десяти авиаударов по позициям радикального исламистского движения "Талибан".

Напомним, что Афганистане в пятницу, 6 августа, представители радикального исламистского движения "Талибан" захватили столицу Зарандж в провинции Нимроз и застрелили директора правительственного медиацентра Даву Хана Менапала.

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