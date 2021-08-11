Жена Гордона в леопардовом купальнике показала стройную фигуру

Женщина опубликовала пикантные фото.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона, который недавно показал себя в молодости, Олеся Бацман удивила поклонников.

На своей странице в Instagram Олеся опубликовала серию пикантных снимков. На фото звезда позирует на фоне моря в леопардовом купальнике, который подчеркивает аппетитные формы женщины, в частности, пышный бюст и длинные ножки.

жена Гордона / alesiabatsman

"Страусы прячут в песок голову, а я ... сами поняли что", — подписала сообщение жена телеведущего.

Поклонники же в свою очередь подумали, что Олеся имела в виду колени, потому что на одном из снимков, женщина стоит на коленях в песке.

Олеся Бацман в купальнике / alesiabatsman

Отметим, фото были сделаны на отдыхе, где находится семейство Гордонов. Куда именно они поехали в отпуск, пока неизвестно.

Напомним, украинские звезды часто радуют поклонников снимками с отдыха. Недавно Надежда Мейхер поделилась кадрами из отпуска. Знаменитость показалась во время прогулки в легком платьице и без макияжа.

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