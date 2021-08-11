США назначили спецпосланника по "Северному потока-2"

Это назначение не требует утверждения членами Сената.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, которому предстоит курировать тему "Северного потока 2".

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Он однозначно подходит для поддержки развития и внедрения комплексной стратегии по укреплению глобальной энергетической безопасности", - говорится в сообщении.

Это назначение не требует утверждения членами Сената.

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Напомним:

США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами". США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

газопровода "Северный поток-2". Министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Новости недели: "Северный поток-2" - как договоренности Байдена и Меркель повлияют на Украину

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