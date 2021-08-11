Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять наши стремления.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 августа 2021 рассказывает, Близнецам стоит ожидать плоды своего труда, а Львам — двигаться к новым вершинам.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз жезлов"
Продемонстрируйте огонь. В отношениях проявите страсть. А за работу беритесь с большим рвением.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Туз кубков"
Эмоции выливаться через край. Расслабьтесь в отношениях. Прислушайтесь к собственным эмоциям на работе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Императрица"
Сделанное ранее принесет плоды. В отношениях стоит перейти на следующий уровень. А в рабочих вызовах вы добьетесь успеха.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Работайте достойно и получите результат. В любви ожидайте сюрпризов. На работе возможно получите премию.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь перед к новым вершинам. В отношениях не делайте больно второй половинке. На работе продемонстрируйте профессионализм.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Маг"
Вы сейчас центр силы. В любви сбалансируйте чувства и разум. На работе ищите «золотую середину».
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Тройка кубков"
Время расслабиться. В отношениях отправляйтесь на свидание со второй половинкой. А на работе сходите куда-то вместе после работы.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте изменения. В отношениях помните, что каждый конец — это начало чего-то нового. А на работе стоит задуматься над запасным вариантом.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Работайте и ситуация улучшится. Помните о том и отношения следует строить. А на работе продемонстрируйте рвение.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Паж жезлов"
Впереди — новые приключения. В отношениях выберите одну общую цель. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз пентаклей"
Все будет хорошо. В любовных перипетиях надейтесь на лучшее. На работе ожидайте на повышение.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Умеренность"
НЕ переливайте из пустого в порожнее. В любви не стоит забывать о своих страхах. А на работе найдите точку опоры.
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