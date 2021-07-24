Стройная Леся Никитюк в мини-бикини показала длинные ноги у отеля имени себя

Стройная Леся Никитюк в мини-бикини показала длинные ноги у отеля имени себя

Артистка наслаждается отдыхом за рубежом.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая не так давно игриво позировала на шезлонге, нашла новую локацию для обольстительного кадра.

Так, артистка на странице в Instagram разместила фотографию, на которой предстоит в цветном мини-бикини. Никитюк демонстрирует загорелое безупречное тело и стройные ножки. Интересно то, что позировала ведущая возле гостиницы, которая в своем названии содержит ее фамилию.

"Прикупила отель.. пока на расслабоне, на чиле короче, сейчас пивка принесут! Лето… ..." — подписала фото Леся.

instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники не смогли оставить своего кумира без комплиментов:

Ну секси, ноги уже как у Поляковой!

Где у нее заканчиваются ноги? Крутая Леся-здеся

Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка — огонь!

Напомним, месяц назад загорелая Леся Никитюк в красном купальнике на фоне роз очаровала стильным образом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку