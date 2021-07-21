Полнолуние оленя 24 июля: что стоит сделать и чего следует избегать

Это полнолуние в Водолее, поэтому стоит посвятить этот период мыслям о своем будущем.

24 июля в 5:36 по киевскому времени над Украиной сойдет июльское полнолуние.

Езотерикиня Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.

Издавна люди обращали внимание на светила и за их движением создавали многочисленные, преимущественно сельскохозяйственные календари. В этих календарях чрезвычайно интересными были названия месяцев, ведь они либо объясняли, что происходит в природе в это время, или рассказывали о некоторых мистические ритуалы.

Например, июль называется полнолунием эля, громовым, дубовым, грозовым, благословенным полнолунием. Среди неожиданных названий — луна поиска, луна самца, луна оленя и луна Йорда.

Откуда происходят такие интересные названия? Расскажем обо всем. Прежде всего, речь идет о том, что половина года уже прошла, произошло летнее солнцестояние, а впереди — праздника урожая. Поэтому тем, кто еще не нашел пары, время поспешить. А Йорда — это в германо-скандинавской мифологии женщина-йотун, священная божественная земля, когда породила Тора. Йорда считается богиней, как и другие йотуны, которые находятся в связные с богами. Имя Йорда встречается в скальдической поэзии как для поэтического указания земли.

А про оленей, то сейчас они отращивают молодые рога. Молодые, обросшие шерстью рога окончательно формируются в июле. А к середине августа они окостеневают и очищаются от кожи. Позже олени начинают свои битвы самок. Для древних людей олени было олицетворением Рогатого Бога, который был связан с культом плодородия, жизнью, животными, богатством и подземным миром.

К тому же июльская полнолуние — это пик месячного цикла в астрологическом знаке Водолея. Поэтому стоит посвятить этот период мыслям о своем будущем. Среди других важных тем этой полные — забота о других людях, сохранения окружающей среды и будущие идеи.

Полнолуние 24 июля: что стоит сделать

расслабляться и перегружаться;

медитировать и заниматься духовными практиками;

поехать в лес или пойти на прогулку в парк;

принять душ или ванну;

исследовать собственное "я";

записывать сны;

украсить дом свечами зеленых оттенков;

добавить в аромалампу ароматы и эфирные масла лимона, жимолости, иссопа;

найти время для отдыха и хобби;

описать собственные мечты;

собирать ягоды;

поставить на рабочий стол кристаллы опала, белого агата и лунного камня;

работать с собственной чувственностью;

подготовить лунную воду, поставив стакан под лунные лучи.

Полнолуние 24 июля: что не стоит делать

начинать что-то новое;

жениться;

выяснять отношения с близкими людьми;

спать под прямыми месячными лучами;

консервировать заготовления на зиму;

стричь волосы и ногти;

выполнять хирургические операции.

Полнолуние 24 июля: ритуалы

Ранее считалось, что девушка, которая хочет выйти замуж, имеет три раза помыть пол дома. А для того, чтобы укрепить любовная связь, следует связать вместе два носка — мужской и женский. Их нужно положить под подушку и спать до утра.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку