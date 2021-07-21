Полнолуние оленя 24 июля: что стоит сделать и чего следует избегать

Это полнолуние в Водолее, поэтому стоит посвятить этот период мыслям о своем будущем.
24 июля в 5:36 по киевскому времени над Украиной сойдет июльское полнолуние.
Езотерикиня Елена Кузьмич специально для ТСН.ua подготовила советы как пережить этот период, что нужно сделать, а чего — лучше избегать.
Издавна люди обращали внимание на светила и за их движением создавали многочисленные, преимущественно сельскохозяйственные календари. В этих календарях чрезвычайно интересными были названия месяцев, ведь они либо объясняли, что происходит в природе в это время, или рассказывали о некоторых мистические ритуалы.
Например, июль называется полнолунием эля, громовым, дубовым, грозовым, благословенным полнолунием. Среди неожиданных названий — луна поиска, луна самца, луна оленя и луна Йорда.
Откуда происходят такие интересные названия? Расскажем обо всем. Прежде всего, речь идет о том, что половина года уже прошла, произошло летнее солнцестояние, а впереди — праздника урожая. Поэтому тем, кто еще не нашел пары, время поспешить. А Йорда — это в германо-скандинавской мифологии женщина-йотун, священная божественная земля, когда породила Тора. Йорда считается богиней, как и другие йотуны, которые находятся в связные с богами. Имя Йорда встречается в скальдической поэзии как для поэтического указания земли.
А про оленей, то сейчас они отращивают молодые рога. Молодые, обросшие шерстью рога окончательно формируются в июле. А к середине августа они окостеневают и очищаются от кожи. Позже олени начинают свои битвы самок. Для древних людей олени было олицетворением Рогатого Бога, который был связан с культом плодородия, жизнью, животными, богатством и подземным миром.
К тому же июльская полнолуние — это пик месячного цикла в астрологическом знаке Водолея. Поэтому стоит посвятить этот период мыслям о своем будущем. Среди других важных тем этой полные — забота о других людях, сохранения окружающей среды и будущие идеи.
Полнолуние 24 июля: что стоит сделать
- расслабляться и перегружаться;
- медитировать и заниматься духовными практиками;
- поехать в лес или пойти на прогулку в парк;
- принять душ или ванну;
- исследовать собственное "я";
- записывать сны;
- украсить дом свечами зеленых оттенков;
- добавить в аромалампу ароматы и эфирные масла лимона, жимолости, иссопа;
- найти время для отдыха и хобби;
- описать собственные мечты;
- собирать ягоды;
- поставить на рабочий стол кристаллы опала, белого агата и лунного камня;
- работать с собственной чувственностью;
- подготовить лунную воду, поставив стакан под лунные лучи.
Полнолуние 24 июля: что не стоит делать
- начинать что-то новое;
- жениться;
- выяснять отношения с близкими людьми;
- спать под прямыми месячными лучами;
- консервировать заготовления на зиму;
- стричь волосы и ногти;
- выполнять хирургические операции.
Полнолуние 24 июля: ритуалы
Ранее считалось, что девушка, которая хочет выйти замуж, имеет три раза помыть пол дома. А для того, чтобы укрепить любовная связь, следует связать вместе два носка — мужской и женский. Их нужно положить под подушку и спать до утра.
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