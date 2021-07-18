Таропрогноз на 19-25 июля: что карты нам предвещают

Карты Таро помогают нам на жизненном пути.

Карты Таро сопровождают человечество на протяжении последних веков. Они являются прекрасными советчиками и дают подсказки о дальнейшей судьбе и путь в жизни. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз в неделю — на 19-25 июля — от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Колесо Фортуны"

Эта карта свидетельствует о неизбежности, успехе, чувстве времени, поворотнои моменте, судьбе. Она подсказывает, что в жизни ничего не определены, кроме самой неопределенности, а каждый момент связан с началом нового цикла. Ищите совпадения, учитесь видеть циклы и ситуации, которые повторяются, ловите ощущение того, что вас несет поток, изгибов возможность поймать свой второй шанс, а успех стучится в ваши двери. Ожидайте непредсказуемых событий.

Вы свободны в своем выборе, который может либо улучшить вашу жизнь, или забросить вас в пропасть. Если появляется эта карта, то вы оказываетесь в большом потоке или становитесь частью большого цикла. Самое главное здесь — не надеяться на "судьбу", а взять на себя ответственность за свои действия. Не думайте, что весь мир против вас, Влейтесь в космический танец и станьте его частью, будьте сами его хореографом. Вы готовы начать все с чистого листа или броситься в большую авантюру. В этот момент начинается новая фаза вашей жизни, хотите вы этого или нет.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Паж жезлов"

Эта карта рассказывает о новом взгляде на вещи, энтузиазме и шансе. Она свидетельствует о желании идти в новом направлении, радостно воспринимать новые предложения, творческий энтузиазм, честности в делах, проверке собственных сил.

Эта карта подсказывает, что следует начать собственное дело, исследовать все возможности, которые открываются перед вами и получить вдохновение от возможных перспектив. Посмотрите на ситуацию под другим углом зрения. Добавьте больше оптимизма и страсти. Откройте себя этим чувством, получите удовольствие от жизни и чем больше уверенности и вдохновения вы вложите в свое дело, тем большего успеха добьетесь. Следует первым протянуть руку и проявить волю, чтобы достичь желаемого.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Восьмерка жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, действии, новостях и возможностях. Она подсказывает, что нужно выбрать приоритеты, выяснить свои намерения, получить важные сообщения, осознать внезапные действия. Сейчас нужно менять решение и понять суть ситуации.

Эта карта символизирует движение и незаконченное действие. Такое движение быстрый и неистовый. Сначала — это движение в вашей голове, а потом уже — в реальности. "Восьмерка жезлов" представляет интуитивные действия, внутренние идеи, которые возникли озарением после определенного события. Сейчас нужно понять, правильные ваши действия в данный момент.

Вскоре вы получите интересную информацию, которую вы изначально не сможете понять, потому что она поступит в необычном виде. Поэтому ваш ум должен быть открытым для любой возможности, которая поможет разобраться в ситуации. Воспользуйтесь этой информацией, чтобы принять правильное решение.

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